16ème Festival de la Camargue et le Delta du Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer, mercredi 8 mai 2024.

Le printemps revient et comme bon nombre d’oiseaux migrateurs, le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône vient faire son escale annuelle. Du 8 au 12 mai prochain venez découvrir un territoire unique et une nature exceptionnelle.

Programme

Mercredi 8 mai

A 8h30, Découverte du domaine des Grandes Cabanes Sud .

Durée 3h, gratuit.

Réservation festival-camargue.fr info au 06 79 71 44 23

A 9h00 ou à 16h00, au Parc ornithologique Sur la piste

des serpents .

Durée 2h, tarif 25€.

Réservation festival-camargue.fr

Info au 06 79 71 44 23



Jeudi 9 mai

A 5h45, au Parc ornithologique Workshop photo Lever de soleil avec les flamants roses .

Durée 4h, tarif 70€.

Réservation festival-camargue.fr info au 06 79 71 44 23

A 8h00 à la gare maritime de port Gardian Escapade matinale sur le petit Rhône .

Durée 2h, tarif 24€.

Réservation festival-camargue.fr info au 06 79 71 44 23



Vendredi 10 mai

A 8h00, au Parc ornithologique Comment bien reconnaître les oiseaux de Camargue .

Durée 2h30, tarif 16€.

Réservation festival-camargue.fr info au 06 79 71 44 23

A 9h00, au lieu-dit parking de la Comtesse Découverte des laisses de mer .

Durée 3h, tarif 15€.

Réservation festival-camargue.fr info au 06 79 71 44 23



A 10h00, à la manade de Méjanes A la rencontre des cocardiers de Méjanes .

Promenade à cheval, durée 1h30, tarif 17€.

Réservation festival-camargue.fr info au 06 79 71 44 23

A 14h00, au domaine de Méjanes Sur les traces de Paul Ricard . Durée 2h, tarif 20€.

Réservation festival-camargue.fr info au 06 79 71 44 23

A 17h30, à la gare maritime du port Gardian Découverte de

la biodiversité marine du golfe de Beauduc . Durée 1h30, tarif 20€. Réservation festival-camargue.fr -info au 06 79 71 44 23 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-12

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@festival-camargue.fr

L’événement 16ème Festival de la Camargue et le Delta du Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer