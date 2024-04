Le Festival de la Camargue à Mas-Thibert Arles, mercredi 8 mai 2024.

Le Festival de la Camargue à Mas-Thibert Arles Bouches-du-Rhône

Cette année, Mas Thibert accueille le Festival de la Camargue.

L’occasion de profiter de plusieurs activités très enrichissantes.

Programme



8 mai à 9h Découverte d’un élevage au milieu des marais Mas de la cour des Boeufs _ 2h30 15€



8 mai à 10h A la découverte de tortue cistude Marais du Vigueirat 1h30 15€



9 mai à 9h45 Découverte du domaine de Cassaïre Marais du Vigueirat 2h30 25€



9 mai à 9h et 16h Sur la piste des serpents au Vigueirat Marais du Vigueirat 3h 25€



8 et 9 mai à 5h Lever de soleil au coeur de l’aube Marais du Vigueirat 3h30 25€



9 et 12 mai à 19h Coucher du soleil dans les marais Marais du Vigueirat 3h 25€



10 mai à 8h et 12h De la Crau à la Camargue Marais du Vigueirat 6h 30€



10 mai à 21h La tête dans les étoiles à la rencontre des animaux célestes Marais du Vigueirat 2h30 15€



11 mai à 19h Rencontrez le butor et les oiseaux d’une roselière Marais du Vigueirat 2h30 25€



11 et 12 mai Découverte des oiseaux migrateurs du printemps Marais du Vigueirat 2h30 25€



12 mai à 10h Visite en calèche et animation taurine Marais du Vigueirat 2h30 30€ .

Mas Thibert

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@festival-camargue.fr

