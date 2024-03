Gaspard et le château merveilleux Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, mercredi 8 mai 2024.

Gaspard et le château merveilleux Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un spectacle merveilleux et en chanson qui ravira toute la famille !Enfants

À partir de 4 ans

Cie Lazara



Gaspard est le serviteur du Grand Sorcier, souverain du Château de Haut-Perché. Il vit dans ce château merveilleux depuis sa plus tendre enfance. Une nuit, le château s’effondre et tombe sur terre… Les 3 gemmes magiques permettant au château de voler ont été dérobées et le Grand Sorcier a disparu…



Gaspard croit se retrouver seul, mais il est vite rejoint par Archy, la grenouille du Roi sorcier. Cet amusant compagnon plein d’esprit va aider Gaspard à retrouver les gemmes et Archy sait comment: Grâce à l’ancestrale boussole de Gladolfura, une boussole qui indique ce que l’on désire le plus au monde.



Tour à tour, Gaspard et Archy se retrouveront dans la forêt de l’oubli, dans la caverne d’un ogre, et sur les monts enneigées pour retrouver les gemmes de pouvoir… De nombreux amis viendront tour à tour aider nos feux apprentis chevaliers !

Un spectacle merveilleux et en chanson qui ravira toute la famille ! 8.5 8.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 14:30:00

fin : 2024-05-08

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Gaspard et le château merveilleux Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-06 par Ville de Marseille