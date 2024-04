Le Festival de la Camargue à Salin-de-Giraud Arles, mercredi 8 mai 2024.

Le Festival de la Camargue à Salin-de-Giraud Arles Bouches-du-Rhône

Cette année, Salin-de-Giraud accueille le Festival de la Camargue.

L’occasion de profiter de plusieurs activités très enrichissantes.

Programme



8, 9, 10, 11 et 12 mai à 9h30 et 13h30 Découverte des rives du grand Rhône en kayak Domaine de la Palissade 2h 37€



8, 9 et 11 mai à 8h30 Sortie nature Beauduc lagune de sablons Office de tourisme de Salin-de-Giraud 5h30 30€



8 mai à 10h Au sein d’une nature préservée, découvrez le château de Tourvieille Parking du château de Tourvieille 2h30 Gratuit



9 et 11 mai à 17h Sortie nature Beauduc coucher de soleil sur la lagune des sablons Office de tourisme de Salin-de-Giraud 5h minimum 30€



10 mai à 5h Workshop photo, Planète Salin ! Point d’observation des Salins 3h30 75€



10 et 12 mai à 9h Découverte du phare de Beauduc Office de tourisme de Salin-de-Giraud 9h 50€



11 mai à 15h Le Domaine de la Palissade à cheval Domaine de la Palissade 2h 60€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-12

Salin-de-Giraud

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@festival-camargue.fr

L’événement Le Festival de la Camargue à Salin-de-Giraud Arles a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme d’Arles