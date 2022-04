BOURSE AUX LIVRES Audenge Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Gironde

BOURSE AUX LIVRES Audenge, 25 juin 2022, Audenge. BOURSE AUX LIVRES Parking Médiathèque 15 Boulevard Gambetta Audenge

2022-06-25 – 2022-06-25 Parking Médiathèque 15 Boulevard Gambetta

Audenge Gironde EUR En partenariat avec biblio.gironde

Vente de livres sortis des collections de la médiathèque (1 € par livre)

Sur la parking devant la médiathèque En partenariat avec biblio.gironde

Vente de livres sortis des collections de la médiathèque (1 € par livre)

Sur la parking devant la médiathèque +33 5 56 26 98 56 En partenariat avec biblio.gironde

Vente de livres sortis des collections de la médiathèque (1 € par livre)

Sur la parking devant la médiathèque © Médiathèque Audenge

Parking Médiathèque 15 Boulevard Gambetta Audenge

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Audenge, Gironde Autres Lieu Audenge Adresse Parking Médiathèque 15 Boulevard Gambetta Ville Audenge lieuville Parking Médiathèque 15 Boulevard Gambetta Audenge Departement Gironde

Audenge Audenge Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audenge/

BOURSE AUX LIVRES Audenge 2022-06-25 was last modified: by BOURSE AUX LIVRES Audenge Audenge 25 juin 2022 Audenge Gironde

Audenge Gironde