MARCHÉ DE BOURGNEUF-EN-RETZ Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz, samedi 6 avril 2024.

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 08:30:00

fin : 2024-04-06 12:30:00

Venez découvrir les produits frais et de saison; Légumes, fruits et poissons sont à votre disposition !



Petit marché de village avec un poissonnier, un vendeur de fruits et de légumes, une fleuriste (de temps en temps pour cette dernière), petit marché pratique qui permet de compléter les commerçants « alimentaires » déjà présents dans le bourg.

.

Bourgneuf-en-Retz Les Halles

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-09 par eSPRIT Pays de la Loire