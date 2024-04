Concert de la chorale Les Voix de l’Estuaire Eglise de Pénestin 56760 Penestin Penestin, samedi 1 juin 2024.

Concert de la chorale Les Voix de l’Estuaire Programme varié de chansons françaises, de chants traditionnels français et étrangers, de chants de la renaissance, de morceaux choisis de musique classique… dirigée par Iryna FRANCES. Samedi 1 juin, 18h30 Eglise de Pénestin 56760 Penestin Gratuit: 0

Début : 2024-06-01T18:30:00+02:00 – 2024-06-02T04:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T18:30:00+02:00 – 2024-06-02T04:30:00+02:00

Eglise de Pénestin 56760 Penestin Eglise de Pénestin 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 66 52 27 81 »}, {« type »: « email », « value »: « lve56130@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-de-la-chorale-les-voix-de-l-estuaire-penestin.html »}]

