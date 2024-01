FÊTE DE SAINT-BREVIN TERRE D’ACCUEIL Saint-Brevin-les-Pins, samedi 1 juin 2024.

FÊTE DE SAINT-BREVIN TERRE D’ACCUEIL Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Une manifestation festive et culturelle avec musique et chants du monde, danse. Tous les « étrangers » de Saint-Brevin et sa région y sont conviés pour une rencontre amicale et fraternelle. restauration, buvette, etc. .

Parc du Pointeau

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire cbas44.home.blog

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 11:00:00

fin : 2024-06-01 19:00:00



L’événement FÊTE DE SAINT-BREVIN TERRE D’ACCUEIL Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2024-01-23 par eSPRIT Pays de la Loire