CONCERT ALPACHOEUR Rue de l’Elinet Villeneuve-en-Retz, dimanche 2 juin 2024.

Passionné par l’échos des voix, par la sensation que cela procure, et aussi par la musique, venez à la découverte de l’ensemble de la Chorale Nantaise ALPACHOEUR qui vous propose un concert à l’église de Bourgneuf-en-Retz.

Accompagné par le chef de Choeur, la chorale vous interprêtera différents chants et parties musicales de différents thèmes et différents styles musicaux.

3 bonnes raisons de (re)découvrir un concert de Chorale

écouter la musicalité de l’ensemble

vibrer au son de l’échos dans l’église

chanter à l’unisson avec les membres de la chorale

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 15:00:00

fin : 2024-06-02 15:00:00

Rue de l’Elinet Bourgneuf-en-Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie.villeneuve@villeneuvenretz.fr

