Soirée 80s Party Salle André Ravache Le pouliguen, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T19:30:00+02:00 – 2024-06-02T05:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T19:30:00+02:00 – 2024-06-02T05:30:00+02:00

L’école des jeunes sapeurs pompiers du Pouliguen organise une soirée spéciale années 80 afin de récolter du bénéfice pour leurs déplacements, leurs cross, leurs projets pédagogiques.

Restauration sur place. Planches Apéro (de 2 ou 4 personnes en pré-réservation), gâteaux maison.

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

