Pour le meilleur – Week-end Comédies Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, samedi 1 juin 2024.

Pour le meilleur – Week-end Comédies Suite au succès de leur premier spectacle, Arnaud et Gaëlle font un retour en force ! Après avoir mis en scène leur bonheur à deux ils ont eu envie de partager leurs emmerdes à 4, parce qu’il n’y … Samedi 1 juin, 20h30 Palais des congrès Atlantia Billet: 25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T20:30:00+02:00 – 2024-06-02T06:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T20:30:00+02:00 – 2024-06-02T06:30:00+02:00

Suite au succès de leur premier spectacle, Arnaud et Gaëlle font un retour en force ! Après avoir mis en scène leur bonheur à deux ils ont eu envie de partager leurs emmerdes à 4, parce qu’il n’y a pas de raison.

Comment « un vrai couple » a survécu à l’arrivée de deux enfants en à peine deux ans ? Est-ce que « La Pat’Patrouille » a fait disparaître Céline Dion en mission ? Est-ce que Baby Shark a dévoré AC/DC ?

Beaucoup plus fatigués, occupés, mais toujours aussi déjantés, Arnaud et Gaëlle reviennent pour de nouvelles aventures, en famille et pour le meilleur…

Production : La Baule Événements – SPL Atlantia en accord avec La Compagnie du Café-Théâtre

De et avec : Arnaud Gidoin, Gaëlle Gauthier

Mise en scène : Nicolas Nedot

Tarif unique : 25€

Tarif PMR* : 20€

Pack Week-end Comédie : 40€ (Inclut les 2 spectacles du 1er et 2 juin 2024)

« Un spectacle sur la famille, ses soucis et sa gestion au quotidien, pour en rire ! » – L’Officiel des spectacles

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 51 51 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.atlantia-labaule.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/pour-le-meilleur-week-end-comedies-la-baule-escoublac.html »}]

FAMILLE JEUNESSE