Tenir un journal nature : dessin botanique et découverte des plantes médicinales Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué, 25 juin 2023, Noisy le Grand. Tenir un journal nature : dessin botanique et découverte des plantes médicinales Dimanche 25 juin, 15h00 Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Venez découvrir les plantes médicinales en les dessinant ! Une balade botanique et d’herboristerie sauvage avec des temps pour dessiner les plantes croisées sur le chemin. Vous apprendrez également à tenir un journal nature.

Prévoir une gourde et un goûter, si possible un petit carnet rigide à pages blanches, un rouleau de scotch transparent, des crayons de couleur et un sac en tissu ou papier pour nos récoltes sauvages. Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Devant le portail du Bois, à proximité de la Gare RER des Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 Noisy le Grand Noisy le Grand 93160 Seine et Marne Ile de France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

