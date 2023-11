A quelle famille botanique appartient cette fleur Bois Saint-Martin Noisy-le-Grand, 2 juin 2024, Noisy-le-Grand.

A quelle famille botanique appartient cette fleur 2 – 30 juin 2024, les dimanches Bois Saint-Martin Entrée libre sur inscription

Au cours d’une balade en forêt, en lisière et en milieu non boisé, vous apprendrez à identifier les végétaux en fleurs et à les classer par famille botanique à partir de ces fleurs. Tout en les observant à la loupe, vous prendrez connaissance des noms et des rôles des différentes parties qui les composent, ainsi que de leurs usages au cours du temps.

Matériel prêté (loupe).

Bois Saint-Martin Avenue du bois saint Martin Noisy-le-Grand 93160 Quartier Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communerbe@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

2024-06-30T14:00:00+02:00 – 2024-06-30T17:00:00+02:00

botanique écologie

communerbe.org