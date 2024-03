Entre prairies, clairières et landes, la face cachée de la forêt Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, Noisy-le-Grand, samedi 1 juin 2024.

Entre prairies, clairières et landes, la face cachée de la forêt Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 1 juin, 09h00 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Au premier abords, une forêt, ce sont des arbres. Mais sa richesse n’a d’égale que par la diversité d’espaces non boisés qu’elle comporte.

Participez à cette promenade découverte du Bois Saint-Martin et comprenez ces richesses qui lui ont valu d’être aujourd’hui un espace protégé par arrêté de biotope. Entre insectes, fleurs et oiseaux, nous partirons à la recherche de la faune et de la flore, tout en découvrant une partie de l’histoire du site.

Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand 93160 Quartier Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France

clairière landes

R.E.N.A.R.D.