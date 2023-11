À la recherche d’indices pour reconnaître les arbres de la forêt Bois Saint-Martin Noisy-le-Grand, 3 novembre 2024, Noisy-le-Grand.

À la recherche d’indices pour reconnaître les arbres de la forêt 3 – 24 novembre 2024 Bois Saint-Martin Entrée libre sur inscription

Retrouvez-nous pour une activité ludique au Bois Saint-Martin ! Au cours d’une balade en forêt, vous apprendrez à identifier et à (re)connaître les arbres et les arbustes les plus communs à l’aide de repères botaniques et aborderez l’importance de leur rôle écologique et leurs bienfaits. Vous pourrez observerez le port des arbres jusqu’aux plus petits détails comme les écorces, les bourgeons, les fruits et les formes des feuilles. Matériel prêté sur place : loupes de botaniste.

Bois Saint-Martin Avenue du bois saint Martin Noisy-le-Grand 93160 Quartier Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France

