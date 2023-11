3 For Swing ESPACE MICHEL SIMON – SALLE ARLETTY, 16 mai 2024, NOISY LE GRAND.

Grand passeur de l’œuvre de Nat King Cole, le trio se mue aujourd’hui en quintet avec des solistes invités au chant, au violon et au saxophone, pour notre plus grand bonheur. Entre ces trois-là, l’alchimie est parfaite. Jacques Schneck au piano, Christophe Davot à la guitare et au chant et Laurent Vanhée à la contrebasse se sont donné pour mission de faire revivre le swing du trio légendaire de Nat King Cole. Aujourd’hui, la formule s’étoffe avec l’arrivée de deux prestigieux invités : la chanteuse australienne Heather Stewart et le saxophoniste Nicolas Montier, deux grands spécialistes du swing des années 1920-1940. Cette association fructueuse donne lieu à des échanges succulents et des solos mémorables. Du jazz à l’état pur ! Accès Handicapés en Orchestre. Le placement n’est plus garanti 3 mn avant le début du spectacle. MODE D’ACCÈS EN RER : Ligne A, arrêt « Noisy-le-Grand –Mont-d’Est » (15 min depuis Nation), puis bus ou 10 min à pied depuis la gare. EN BUS : Lignes 303, 310, 320, arrêt « Espace Michel-Simon ». EN VOITURE : Arrivée par l’Autoroute A4, Dans le sens Paris-province, direction Metz-Nancy, sortie n°8 « Noisy-le-Grand – Villiers-sur-Marne » Dans le sens province-Paris, sortie n°9 « Noisy-le-Grand », puis centre-ville. STATIONNEMENT : Parking gratuit, en sous-sol du théâtre, les soirs de spectacle (ouvert 1 h 30 avant la représentation) ou parking Indigo, 12 bis avenue Émile-Cossonneau. Numéro de téléphone accès PMR: 01 49 31 02 02 3 For Swing

ESPACE MICHEL SIMON – SALLE ARLETTY NOISY LE GRAND 36, rue de la Republique Seine-St-Denis

Votre billet est ici