Contes des citrouilles et des châtaignes Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Noisy le Grand, samedi 26 octobre 2024.

Contes des citrouilles et des châtaignes Sortie nature coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 26 octobre, 14h00 Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué

Ça y est, l’automne file vers l’hiver et les citrouilles sont en fête!! Entre chênes majestueux et bouleaux dorés, vous allez entendre de drôles d’histoires: histoires de saison et histoires de bêtes, histoires de forêts et de lieux plus lointains. Avec quelques frissons peut être? Et surtout… avec des créatures fantastiques. Mais saurez vous toutes les attraper?

Et puis, guidés par la fée courgette, vous apprendrez peut être à créer des cercles magiques…

Prévoir une tenue adaptée, un petit goûter, un sac en papier pour collecte.

Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Devant le portail du Bois, à proximité de la Gare RER des Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 Noisy le Grand Noisy le Grand 93160 Seine et Marne Ile de France

