Dans le cadre de Nuits des Forêts : la nuit des histoires Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Noisy le Grand, vendredi 14 juin 2024.

Dans le cadre de Nuits des Forêts : la nuit des histoires Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Vendredi 14 juin, 21h00 Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-14T21:00:00+02:00 – 2024-06-14T23:29:00+02:00

Fin : 2024-06-14T23:29:00+02:00

Dans le cadre de l’événement « Les Nuits des Forêts », allons goûter à la nuit et écouter des histoires! Pour commencer nous marcherons en forêt pour mettre tous nos sens en éveil, découvrir le bruissement d’un chevreuil ou le cri d’une chouette. Puis, confortablement installés, nous nous laisserons bercer par la nuit et la voix de la conteuse. Avec un peu de musique peut être? Si le ciel est clair, nous verrons même les étoiles monter dans le ciel.

Une expérience à tenter, seul, en duo ou en famille (grands enfants).

Pour parer à la fraîcheur de la nuit, prévoir de quoi s’asseoir au sec et un plaid. Éventuellement un en-cas et une boisson.

Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Devant le portail du Bois, à proximité de la Gare RER des Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 Noisy le Grand Noisy le Grand 93160 Seine et Marne Ile de France

Contes Histoires

