À la recherche d’indices pour reconnaître les arbres de la forêt Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Noisy-le-Grand, dimanche 3 novembre 2024.

À la recherche d’indices pour reconnaître les arbres de la forêt Une activité ludique pour apprendre à identifier les arbres et les arbustes les plus communs présents sur le site en automne. Dimanche 3 novembre, 14h00 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-03T14:00:00+01:00 – 2024-11-03T17:00:00+01:00

Fin : 2024-11-03T14:00:00+01:00 – 2024-11-03T17:00:00+01:00

Retrouvez-nous pour une activité ludique au Bois Saint-Martin ! Au cours d’une balade en forêt, vous apprendrez à identifier et à (re)connaître les arbres et les arbustes les plus communs à l’aide de repères botaniques et aborderez l’importance de leur rôle écologique et leurs bienfaits. Vous Cette animation vous initiera aussi à l’observation du port des arbres jusqu’aux plus petits détails comme les écorces, les bourgeons, les fruits et les formes des feuilles. Matériel prêté sur place : loupes de botaniste.

Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis Île-de-France

botanique biodiversité

communerbe.org