Seine-Saint-Denis Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Noisy-le-Grand, 29 septembre 2024, Noisy-le-Grand. Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Dimanche 29 septembre 2024, 14h30 Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Les plantes sauvages comestibles et médicinales se trouvent partout. Elles se dégustent en salade, en tartes et en boissons. Elles peuvent même nous soigner. En nous baladant en compagnie de Flora cueilleuse sauvage, nous aborderons : Les règles de cueillettes et quelques notions botaniques, pour faire un pas vers la cueillette autonome

Les clefs pour reconnaître les plantes sauvages comestibles et médicinales et éviter les confusions

Des idées de recettes et des infos sur les vertus des plantes présentées À la fin de la balade, nul doute que vous aurez envie de creuser votre sillon dans la connaissance de la flore et de son usage ! Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-09-29T14:30:00+02:00 – 2024-09-29T16:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14 Adresse Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Ville Noisy-le-Grand

