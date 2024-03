Safari pour les jeunes naturalistes en herbe ! Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Noisy le Grand, dimanche 15 septembre 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-15T09:30:00+02:00 – 2024-09-15T12:00:00+02:00

Pourquoi les oiseaux ont-ils des plumes…et des couleurs ? C’est quoi au juste la « polllinisation » ? La fourmi travaille-t-elle vraiment ? Pourquoi les écureuils n’oublient-ils jamais là où ils ont caché leurs noisettes ? Jumelles et filets à papillon en main, loupe, carnet à croquis et crayons de couleur en poche, rejoignez-nous pour cette sortie à la croisée du safari et de l’atelier de dessin!

Apporter carnet et crayons (autre matériel fourni sur place). Prévoir aussi une bouteille d’eau, de bonnes chaussures et des vêtements imperméables en cas de pluie.

Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Devant le portail du Bois, à proximité de la Gare RER des Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 Noisy le Grand Noisy le Grand 93160 Seine et Marne Ile de France

nature renards

Anne Lisbet Tollänes