Dans le cadre de Nuits des Forêts : Chasse au trésor Nature Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué, 11 juin 2023, Noisy le Grand. Dans le cadre de Nuits des Forêts : Chasse au trésor Nature Dimanche 11 juin, 14h00 Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Nous partirons à la découverte du Bois Saint-Martin, de ses habitants et de leurs habitudes à chaque saison. À travers une chasse au trésor, les indices, les énigmes à résoudre et les mystères à élucider, nous vous aiderons à découvrir… le trésor de la Nature ! Rejoignez-nous en famille, prêts à jouer les détectives ! Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Devant le portail du Bois, à proximité de la Gare RER des Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 Noisy le Grand Noisy le Grand 93160 Seine et Marne Ile de France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 6 Age max 11

