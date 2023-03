La nature au-delà des mots Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Noisy le Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

La nature au-delà des mots Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué, 7 mai 2023, Noisy le Grand. La nature au-delà des mots Dimanche 7 mai, 10h00 Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Venez jouer en famille et relever des défis sensoriels ! Grâce aux images, pas besoin de bien parler pour expérimenter les trésors naturels. Place aux émotions : chacun aura à disposition un jeu de carte pour s’exprimer tout au long de la balade et développer un lien spécial avec la nature qui l’entoure, tout en apprenant de cette nature grâce à nos animateurs-passeurs. Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Devant le portail du Bois, à proximité de la Gare RER des Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 Noisy le Grand Noisy le Grand 93160 Seine et Marne Ile de France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

