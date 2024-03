BLACK TEA Centre d’art et de Culture Meudon, samedi 30 mars 2024.

BLACK TEA Drame de Abderrahmane Sissako Avec Nina Melo…France – 2024 – 1H50 30 et 31 mars Centre d’art et de Culture

AVANT LA SÉANCE LA NEIGE INCERTAINE de M. Boisrond, M.-L. Coumau et A. Hernaez – 6’56

Aya, jeune femme ivoirienne d’une trentaine d’années, dit non le jour de son mariage, à la stupeur générale. Émigrée en Chine, elle travaille dans une boutique d’export de thé avec Cai, un Chinois de 45 ans. Aya et Cai tombent amoureux mais leur histoire survivrat-elle aux tumultes de leurs passés et aux préjugés ?

Centre d’art et de culture – vost

Centre d'art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon