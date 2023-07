Université Auguste-Rodin | Vignobles de France et du monde, un parcours dégustation Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Université Auguste-Rodin | Vignobles de France et du monde, un parcours dégustation Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon, 30 avril 2024, Meudon. Université Auguste-Rodin | Vignobles de France et du monde, un parcours dégustation 30 avril – 14 mai 2024, les mardis Espaces culturels du potager du Dauphin Tarif plein : 13,20€ | Tarif réduit : 3€ Quelles sont les principales techniques de viticulture, les différents cépages de cuve et les terroirs qui produisent certains des vins les plus renommés au monde ? Trois rendez-vous pour comprendre le processus de vinification des principaux cépages, l’influence des terroirs et du climat sur les vignobles. Chaque conférence est ponctuée d’une dégustation animée par le conférencier, dont l’expertise est reconnue jusqu’aux plus grandes tables parisiennes. Cycle 19 de 3 conférences MARDI 30 AVRIL – 14H15

Science de la vigne : l’ampélographie et ses principaux cépages de cuve MARDI 7 MAI – 14H15

Vignobles autour du monde MARDI 14 MAI – 14H15

Premiers pas sur les vignobles du Bordelais. La Bourgogne et la région de Champagne Informations et réservations : En ligne sur billetterie.meudon.fr Sur place au Centre d'art ou à l'espace Robert-Doisneau du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h30 à 18h30 Par téléphone au 01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50 Par courrier adressé au Centre d'art en joignant un chèque à l'ordre du Trésor public et ce bulletin complété, à l'adresse suivante : Centre d'art, 15 bd des Nations-Unies, 92190 Meudon Par mail à l'Université Auguste-Rodin à uar@mairie-meudon.fr

