Atelier vélo : bourse aux vélos Ville-d’Avray – Lieu à déterminer Ville-d’Avray, dimanche 28 avril 2024.

Venez vendre votre vélo ou en acheter un à un prix attractif dans le cadre d'une bourse aux vélos Dimanche 28 avril, 10h30 Ville-d'Avray – Lieu à déterminer Pas d'inscriptions, rendez-vous sur place le matin pour les vendeurs et l'après-midi pour les acheteurs.

Grand Paris Seine Ouest participe à une bourse aux vélos organisée par la ville de Ville d’Avray le dimanche 28 avril 2024.

La bourse aux vélos permet au vendeurs et aux acheteurs de vélos de se rencontrer dans une démarche d’économie circulaire.

Le matin (de 10h30 à 13h30) : les vendeurs viennent déposer leur vélo et obtiennent un diagnostic complet, grâce aux techniciens présents sur place. Le prix de vente du vélo est fixé d’un commun accord entre le vendeur et les équipes opérationnelles.

L’après-midi (de 14h00 à 17h30) : les vélos sont mis en vente et les acheteurs peuvent avoir accès aux vélos. Un parcours cyclable sera aménagé dans la cour pour permettre aux intéressés de tester le vélo désiré.

Enfin, de 17h30 à 18h30, les vendeurs pourront vénir récupérer leur vélo si celui-ci n’a pas été vendu ou récupérer l’argent liée à la vente.

Ville-d'Avray 92410 Hauts-de-Seine Île-de-France

