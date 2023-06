Let’s Dance Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 30 avril 2024, Meudon.

Let’s Dance Mardi 30 avril 2024, 20h45 Espace culturel Robert-Doisneau Tarif C : de 8€ à 18€

Jazz

À travers ses propres compositions, en revisitant des standards jazz ou encore en s’appropriant des thèmes pop des années 70 à nos jours, Adrian Clarck fait un choix esthétique à la fois innovant et ancré dans la tradition. Après une série de concerts hommage à Claude Nougaro puis un programme dans les églises mêlant jazz et musiques classiques, le trio propose un nouveau répertoire puisant dans l’énergie et la fantaisie des standards de la pop britannique ! Adrian Clarck revisite en toute liberté Bowie, Sting, Nick Drake, Annie Lennox, Queen, John Lennon, Elton John, Marianne Faithfull… Ce nouveau répertoire aux sonorités intemporelles vous fait lâcher prise en toute légèreté.

Batterie David Pouradier Duteil | Chant Sandrine Conry | Orgue Hammond Damien Argentieri.

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

2024-04-30T20:45:00+02:00 – 2024-04-30T22:15:00+02:00

