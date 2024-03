Une certaine interprétation Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Boulogne-Billancourt, mardi 30 avril 2024.

Une certaine interprétation Création chorégraphique imaginée par Catherine Legrand pour les 30 ans des Carnets Bagouets. Mardi 30 avril, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T19:00:00+02:00 – 2024-04-30T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-30T19:00:00+02:00 – 2024-04-30T20:30:00+02:00

Création chorégraphique imaginée par Catherine Legrand pour les 30 ans des Carnets Bagouets.

Projet en hommage au chorégraphe Dominique Bagouet

dirigé par Annabelle Pulcini danseuse et chorégraphe, membre des Carnets Bagouet

Une certaine interprétation est un espace d’expérimentations, de montages, de collages qui passe par le choix de danses et du mode d’apprentissage de celles-ci, puis, par la pratique dans des mises en jeu dont les danseurs sont les auteurs. Il sera question de choisir, d’apprendre, de transmettre, d’interpréter, et de mettre en scène. Le danseur choisit la ou les danses qu’il souhaite apprendre et interpréter. Les modes d’apprentissage sont au choix, vidéo, en direct par un danseur, par notation. Puis il se met en scène et en jeu selon ses souhaits, lors d’un temps de monstration collectif expérimental.

Étudiants en CPES danse Classique, Jazz et Contemporain

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France

Danse Carnets Bagouets

Alain de Baudus