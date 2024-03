Fête de l’Animal en Ville Allée Sainte Lucie Issy-les-Moulineaux, dimanche 28 avril 2024.

Fête de l’Animal en Ville Les animaux seront à l’honneur ce dimanche 28 avril à l’occasion de la toute première “Fête de l’animal en ville” à Issy-les-Moulineaux. Au programme : stands, animations, démonstrations gratuits ! Dimanche 28 avril, 10h30 Allée Sainte Lucie Entrée libre, gratuit

“Fête de l’Animal en Ville” : une première édition à Issy le dimanche 28 avril !

Les animaux seront à l’honneur ce dimanche 28 avril à l’occasion de la toute première “Fête de l’animal en ville” à Issy-les-Moulineaux. Réunissant de nombreux acteurs spécialisés sur les enjeux de condition animale, cet événement proposera différents stands et activités gratuites ouvertes à toutes et tous. Une animation d’autant plus importante que la ville compte près de 2 500 chiens et plus du double de chats !

Cette fête sera l’occasion d’en apprendre plus sur les animaux et de se former sur les enjeux liés au bien-être animal, thèmes chers à la ville qui s’est engagée dans cette démarche depuis plusieurs années, obtenant en 2022 une patte au label région “Ville Amie des Animaux”.

De nombreux acteurs passionnés seront présents sur site :

Un stand du Service Ville durable sera présent pour vous proposer de participer au tout nouveau concours de photos de la biodiversité isséenne, le concours « Objectif Nature » (inscriptions du 28 avril au 30 juin) !

La ville a également souhaité mettre en avant les brigades cynophiles de la Garde Républicaine et de la Police Nationale afin de montrer au grand public, grâce à des démonstrations, le rôle des chiens policiers et sauveteurs sur des missions de recherche d’explosifs ou autres produits dangereux.

Programmation de l’événement :

10h30 : Début de l’événement

Début de l’événement 10h30 : Balade canine (lien d’inscription à venir)

: Balade canine (lien d’inscription à venir) 11H00 : Démonstration de l’unité cynophile de la police nationale (recherche de stupéfiants et d’explosifs et démonstration de la section défense-intervention)

Démonstration de l’unité cynophile de la police nationale (recherche de stupéfiants et d’explosifs et démonstration de la section défense-intervention) 11H45 : Démonstration des gestes de premiers secours pour les animaux avec l’association Humanimal

Démonstration des gestes de premiers secours pour les animaux avec l’association Humanimal 14H00 : Démonstration de sciences participatives

Démonstration de sciences participatives 14H30 : Balade canine (lien d’inscriptions à venir)

Balade canine (lien d’inscriptions à venir) 14H45 : Démonstration des gestes de premiers secours pour les animaux avec l’association Humanimal

Démonstration des gestes de premiers secours pour les animaux avec l’association Humanimal 15H30 : Démonstration du groupe d’investigation cynophile de la Garde républicaine (découverte d’un objet ou d’un véhicule suspect)

Démonstration du groupe d’investigation cynophile de la Garde républicaine (découverte d’un objet ou d’un véhicule suspect) 16H00 : Démonstration de sciences participatives

Démonstration de sciences participatives 16h45 : Démonstration du groupe d’investigation cynophile de la Garde républicaine (découverte d’un objet ou d’un véhicule suspect)

Démonstration du groupe d’investigation cynophile de la Garde républicaine (découverte d’un objet ou d’un véhicule suspect) 17H00 : Démonstration de l’unité cynophile de la police nationale (recherche de stupéfiants et d’explosifs et démonstration de la section défense-intervention)

Démonstration de l’unité cynophile de la police nationale (recherche de stupéfiants et d’explosifs et démonstration de la section défense-intervention) 18H00 : Fin de l’événement

RDV le dimanche 28 avril entre 10H30 et 18H00 au Square de la Résistance, situé Allée Sainte Lucie à Issy-les-Moulineaux.

