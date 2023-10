Photographie : A la manière de Saul Leiter – Peindre avec son appareil photo/ avec l’Académie d’art de Meudon En ligne Meudon, 30 avril 2024, Meudon.

Photographie : A la manière de Saul Leiter – Peindre avec son appareil photo/ avec l’Académie d’art de Meudon 30 avril et 14 mai 2024 En ligne 55 € / le stage de 3 heures

(2 séances d’1h30 en ligne) – ½ tarif pour les 15 – 20 ans / Pass+ accepté

Par Anne-Sophie SOUDOPLATOFF

Photographe

Saul Leiter est l’un des pionniers incontournables de la photographie couleur

américaine des années 50. Photographe des atmosphères, il expérimente, observe, et porte un intérêt particulier aux couleurs et textures, aux silhouettes, entraînant le spectateur dans un univers pictural onirique.

En parcourant son œuvre, nous aborderons les différentes techniques pour travailler nos photographies comme des peintures.

Ouvert à tous, dès 15 ans

Matériel : Tous types d’appareils photos numériques et smartphone.

En ligne Avenue Le Corbeiller, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-30T20:00:00+02:00 – 2024-04-30T21:30:00+02:00

2024-05-14T20:00:00+02:00 – 2024-05-14T21:30:00+02:00

