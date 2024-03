Journée nationale du Souvenir des Victimes et Héros de la Déportation Plusieurs lieux sur Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, dimanche 28 avril 2024.

Journée nationale du Souvenir des Victimes et Héros de la Déportation La Ville d’Issy-les-Moulineaux vous invite à participer aux commémorations en hommage à l’ensemble des victimes et des héros de la Déportation de la Seconde Guerre mondiale. Dimanche 28 avril, 09h30 Plusieurs lieux sur Issy-les-Moulineaux Participation libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T09:30:00+02:00 – 2024-04-28T10:40:00+02:00

Fin : 2024-04-28T09:30:00+02:00 – 2024-04-28T10:40:00+02:00

Programme.

Vendredi 26 Avril 2024

Fleurissement des plaques portant les noms des fusillés ou morts dans les camps

Dimanche 28 Avril 2024

9h30 : Rassemblement devant l’Hôtel de ville et départ en car

9h45 : Dépôt de gerbes à la Stèle de la Résistance

(square de la Résistance – ZAC Sainte-Lucie)

10h : Dépôt de gerbes au buste de Jean Moulin

(angle Pont Jean Moulin – avenue Jean Monnet)

10h20 : Hommage aux Déportés

(Monument aux Morts – Square Bonaventure Leca)

Lecture du message national des Associations de Déportés

par Monsieur André RABARTIN, Président-Coordinateur des associations isséennes de Déportés ;

Discours de Monsieur le Maire

Plusieurs lieux sur Issy-les-Moulineaux 62 rue du général Leclerc, Issy Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

