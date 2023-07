Université Auguste-Rodin | Les astronomes et la quête des origines Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon, 2 mai 2024, Meudon.

Université Auguste-Rodin | Les astronomes et la quête des origines 2 et 23 mai 2024 Espaces culturels du potager du Dauphin Tarif plein : 8,80€ | Tarif réduit : 2€

Depuis des millénaires, l’humanité a scruté le ciel étoilé avec fascination et curiosité, cherchant à comprendre les mystères de l’univers. Les astronomes ont joué un rôle clé dans cette quête des origines, cherchant à comprendre l’histoire de l’univers, de la Terre et de la vie elle-même. Aujourd’hui, cette quête continue avec des avancées technologiques de plus en plus importantes, comme le télescope spatial James Webb, qui promet d’ouvrir de nouvelles perspectives sur l’univers et les origines.

Cycle 20 de 2 conférences

JEUDI 2 MAI – 14H15

L’incroyable aventure de la Terre

JEUDI 23 MAI – 14H15

Dernières nouvelles du James Webb Telescope

