Cette promenade pédestre de 4 km aller/retour accessible à toutes et tous offrira à chacun la possibilité de découvrir les bords de l’Indre et sa biodiversité. François Telefunko, responsable horticole des serres municipales de Châteauroux et naturaliste sur son temps libre, vous accompagnera dans cette prairie Saint-Gildas jusqu’à l’hippodrome, où la nature se laisse appréhender à deux pas du centre-ville. Il attirera votre attention sur la faune et la flore locale et les oiseaux seront notamment mis à l’honneur en cette matinée d’été. Afin de les observer au mieux, il est recommandé de se munir d’une paire de jumelles. Le port de bonnes chaussures de marche est également vivement conseillé.

+33 2 54 34 10 74

