Roubaix Hôtel de Ville de Roubaix Nord, Roubaix Barcella Hôtel de Ville de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Barcella Hôtel de Ville de Roubaix, 29 janvier 2022, Roubaix. Barcella

Hôtel de Ville de Roubaix, le samedi 29 janvier 2022 à 17:00

BARCELLA ——– Dans ses disques, **Barcella** cultive toujours un univers riche et fécond, singulier par la forme et universel sur le fond. Auteur/compositeur/interprète, originaire de Reims, Barcella sort son premier album autoproduit La Boîte à Musiques en 2009 – album qui s’est écoulé à environ 10 000 exemplaires. Barcella a donné plus de 250 concerts depuis 2007, dont Les Francofolies de la Rochelle, Festival Poupet, Les bars en Trans, Les Nuits de Champagne, le Café de la Danse, les 3 Baudets, le Zèbre, l’Aéronef, la Cartonnerie… S’ensuivent Charabia, en 2012 ; Puzzle, en 2014 ; et Soleil, en 2018. [https://youtu.be/ZOhMZbkSlY8](https://youtu.be/ZOhMZbkSlY8)

TARIFS : 15€ – PASS 1 JOUR (BARCELLA + OSCAR LES VACANCES & INVITÉS) : 21€

#chanson #pop #slam Hôtel de Ville de Roubaix 17 Grand Place, 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T17:00:00 2022-01-29T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Hôtel de Ville de Roubaix Adresse 17 Grand Place, 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Hôtel de Ville de Roubaix Roubaix