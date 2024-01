Visite Surprenante « Allez, Roubaix jeunesse ! » La Piscine Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, vendredi 17 mai 2024.

Visite Surprenante « Allez, Roubaix jeunesse ! » Quoi de plus traditionnel qu’une visite guidée ? Jusqu’au moment où elle ne l’est plus. Testez ce format de visite original qui propose un dialogue entre un guide et un invité mystère ! Vendredi 17 mai, 18h30 La Piscine Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Nombre de participants 1 groupe de 20 personnes. Tarif Gratuité totale. Pas de réservation, l’inscription se fait à l’accueil, le jour même à partir de 17h45, dans la limite des places disponibles.

Quoi de plus traditionnel qu’une visite guidée? Jusqu’au moment où elle ne l’est plus.

Les surprenantes sont une nouvelle formule de visite. Soyez curieux!

Testez ce format de visite original qui propose un dialogue entre un guide et un invité mystère !

Le vendredi 17 mai 2024 de 18h30 à 19h30, la surprenante portera sur l’exposition ALLEZ, ROUBAIX JEUNESSE !

Inscrite dans le printemps des collections qui signe la programmation du début de l’année 2024, l’exposition Allez, Roubaix jeunesse !, installée dans les espaces du Groupe de Roubaix, est le témoignage de l’enrichissement des collections de La Piscine grâce aux œuvres d’artistes vivants liés à la scène artistique roubaisienne, ou à la ville tout simplement !

Une saison d’expositions à découvrir jusqu’au 26 mai 2024

Dans l'ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s'est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco.

© Hervé Waguet. La Piscine-Musée d’art et d’industrie André Diligent. Photo Alain Leprince