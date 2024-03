Vide dressing à la Médiathèque ! Médiathèque La Grand-Plage Roubaix, dimanche 12 mai 2024.

Vide dressing à la Médiathèque ! By Do it Céline Caffè Dimanche 12 mai, 14h00 Médiathèque La Grand-Plage Entrée libre

Le Do it Céline Caffè organise un vide dressing ! Ne manquez pas cet événement pour trouver à la Médiathèque des vêtements de seconde main de qualité pour femmes et enfants.

Pour l’occasion, Céline vous concoctera de délicieux gâteaux à déguster dans une ambiance chaleureuse.

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

