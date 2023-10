Le Retour de Richard 3 par le train de 9h24 Le Colisée Roubaix, 16 mai 2024, Roubaix.

Pierre-Henri, conseiller en communication politique à la retraite, réunit sa famille pendant une semaine dans sa maison de campagne pour tenter de se réconcilier avec elle. Mais leur passé familial mouvementé se ranime et la réunion de famille tourne au règlement de compte, entraînant Pierre-Henri bien au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer…

Des retrouvailles atypiques et explosives d’une famille pas comme les autres où l’on peine à distinguer la vérité du mensonge, la fiction de la réalité. Multiples quiproquos, envolées lyriques, émotions et rires sont au menu du repas de famille où progressivement certains masques tombent….

La pièce de théâtre est une adaptation du film éponyme par le tandem réalisateur/scénariste d’origine, avec un casting majoritairement conservé.

La mise en scène dynamique qui joue habilement avec les mises en abyme, révèle des dialogues savoureux et fait briller l’alchimie parfaite entre les comédiens. La pièce de théâtre étant très éloignée du roi shakespearien au cheval perdu, on préfère garder le secret de la signification du titre !

Molières 2023 : 1 nomination COMÉDIE

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

