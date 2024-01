Nuit Européenne des Musées et 26e édition de la Nuit des Arts de Roubaix La Piscine Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, samedi 18 mai 2024.

Nuit Européenne des Musées et 26e édition de la Nuit des Arts de Roubaix Lors d’une nocturne exceptionnelle, La Piscine vous ouvre ses portes gratuitement pour une soirée magique ! Samedi 18 mai, 18h00 La Piscine Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Lors d’une nocturne exceptionnelle, La Piscine vous ouvre ses portes gratuitement pour une soirée magique.

L’occasion de (re)découvrir les expositions de notre Printemps des Collections :

Des expositions à découvrir jusqu’au 26 mai 2024 à La Piscine

La Piscine Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France Dans l'ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s'est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

Nuit des musées Nuit des arts

A. Leprince