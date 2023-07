Animation Parent/Enfant : Les 4 sens La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Animation Parent/Enfant : Les 4 sens La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, 12 mai 2024, Roubaix. Animation Parent/Enfant : Les 4 sens Dimanche 12 mai 2024, 16h00 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Groupe de 15 personnes ; Tarif par enfant : 4€. Tarif par adulte : droit d’entrée au musée uniquement. Seuls les adultes accompagnés d’enfants peuvent y participer ; Pas de réservation, inscription en billetterie 30 minutes avant le début de l’animation. Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 17h30, le musée propose un atelier en famille. Parents et enfants sont invités à venir découvrir ensemble le musée et ses collections autour d’une thématique. Cette semaine, Les 4 sens : Ces sens sont exploités à l’aide de l’ensemble des collections du musée, du bâtiment, du parcours des sens créé par Christian Astuguevieille, ainsi qu’avec des outils réalisés par l’équipe d’animateurs. Aucune création plastique n’est effectuée, seules des expériences ponctuent la séance. Plusieurs objectifs : connaître ces 4 sens, les mettre en éveil et déclencher des sensations par rapport à l’ensemble des collections du musée, élaborer un vocabulaire sensoriel. La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 http://www.roubaix-lapiscine.com/ https://www.facebook.com/MuseeLaPiscine;https://twitter.com/MuseeLaPiscine;https://www.instagram.com/museelapiscine/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4 Dans l’ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s’est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-12T16:00:00+02:00 – 2024-05-12T17:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Roubaix

