Après avoir conquis le Colisée avec Quitte la robe en 2015 et Croque la pomme en 2019, Caroline vous prépare un one-woman-show encore plus hilarant, plus fou et plus surprenant.

Avec ses personnages déjantés, ses histoires truculentes et son humour acéré, l’impétueuse humoriste, ancienne avocate, continue d’explorer les thèmes qui lui tiennent à cœur. Fan de Jacqueline Jacqueline Maillan et d’Albert Dupontel, elle ne cherche pas à déclencher un rire toutes les dix secondes. Elle préfère plutôt user de sa plume acérée et originale, ainsi que de sa gestuelle, pour composer des personnages fouillés nés de ses rencontres ou de ses angoisses existentielles.

Dans la foulée de ses représentations parisiennes au théâtre Édouard VII, nous découvrirons ensemble à Roubaix ce nouveau spectacle qui s’annonce époustouflant, avec des sketches inédits encore plus drôles et incisifs.

Que vous soyez fan inconditionnel ou que vous découvriez l’univers de Caroline Vigneaux pour la première fois, cette tournée qui passe par Roubaix est l’occasion rêvée pour vivre un moment de détente et de rire garanti avec cette humoriste hors pair.

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Spectacle d'humour près de Lille

