A la découverte des voies vertes autour de Roubaix Vélodrome de Roubaix – André Pétrieux, Parc des sports Roubaix, samedi 11 mai 2024.

A la découverte des voies vertes autour de Roubaix Dans le cadre de Mai à Vélo, nous vous proposons de découvrir les voies vertes autour de Roubaix, au départ du Vélodrome. Samedi 11 mai, 14h00 Vélodrome de Roubaix – André Pétrieux, Parc des sports Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-11T14:00:00+02:00 – 2024-05-11T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-11T14:00:00+02:00 – 2024-05-11T16:00:00+02:00

Empruntant des voies vertes ou des rues à faible densité de circulation, la randonnée de 25 km s’effectuera en groupes (d’une quinzaine de participants au plus) accompagnés par les membres de la Section Cyclotourisme du Vélo Club de Roubaix.

L’allure sera modérée et s’adaptera aux moins rapides. Les enfants accompagnés de leurs parents sont les bienvenus.

Ouvert à tous types de vélo.

Une collation sera offerte aux participants à l’issue de la randonnée.

La participation est gratuite sur inscription préalable en ligne, pat téléphone ou mail.

Toutes les informations sur le site du Vélo Club de Roubaix Cyclotourisme.

Vélodrome de Roubaix – André Pétrieux, Parc des sports Avenue Fleming, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France

Elle confie le projet dès 1923 à l’architecte J Gréber, auteur du plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension de la ville. A la vocation sportive de l’équipement s’ajoutent les préoccupations sociales et hygiénistes défendues par Léandre Dupré et Jean Lebas. C’est pourquoi le parc des sports abrite une colonie de vacances et une école de plein air destinée aux enfants malades.

Ce n’est qu’en 1935, que le parc est transformé en vélodrome.

Celui-ci accueillera pour la première fois en 1942, l’arrivée du Paris-Roubaix, célèbre course créée par deux industriels roubaisiens. En 1996, à l’occasion de la centième année du Paris-Roubaix, un secteur pavé est créé dans l’avenue Alfred Motte et baptisé du nom du seul vainqueur roubaisien : Charles Crupelandt. Depuis avril 2002, année de la centième édition, les noms des vainqueurs du Paris-Roubaix ont été gravés sur ce secteur pavé.

Mai à vélo Cyclotourisme

Velo Club Roubaix Cyclotourisme