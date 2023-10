Conférence des Amis : « L’eau des artistes, images et usages » par François Legendre La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, 12 mai 2024, Roubaix.

Conférence des Amis : « L'eau des artistes, images et usages » par François Legendre Dimanche 12 mai 2024, 15h30 La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Paiement à effectuer sur place. Tarif : 5 € pour les Amis de La Piscine ; 8 € tarif normal, 3 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi. Cycle complet 30 €

« L’eau des artistes, images et usages » par François Legendre

L’eau est indispensable à la vie, il n’est donc pas étonnant que les artistes en exaltent la beauté. La mer, les fleuves, les sources, les fontaines… La conférence propose un voyage dans les possibles artistiques de l’eau depuis les tableaux anciens aux installations contemporaines.

Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance). Étant donné l’affluence, nous conseillons l’abonnent pour le cycle complet des huit conférences : 30€ pour les Amis de La Piscine à jour de cotisation.

La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 http://www.roubaix-lapiscine.com/ Dans l'ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s'est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

