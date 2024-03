Questions de parents : Les écrans et moi Médiathèque La Grand-Plage Roubaix, vendredi 17 mai 2024.

Questions de parents : Les écrans et moi Votre rendez-vous parentalité Vendredi 17 mai, 08h30 Médiathèque La Grand-Plage Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T08:30:00+02:00 – 2024-05-17T11:00:00+02:00

Fin : 2024-05-17T08:30:00+02:00 – 2024-05-17T11:00:00+02:00

Pourquoi les écrans nous attirent-ils tellement ? En avons-nous besoin ? Et nos enfants alors ? Quels sont leurs avantages et leurs risques ? Comment faire pour leur donner une juste place dans notre vie et celle de nos enfants ?

Nous essaierons ensemble d’y voir clair dans ces questions que nous nous posons souvent.

Avec Mathilde Mulliez et Céline Latu

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f66d9f32-b9d9-43e4-8ccb-6c3806b069e7 [{« type »: « link », « value »: « http://www.mediathequederoubaix.fr/agenda/questions-de-parents-ecrans-moi »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}]

Pixabay