Balade naturaliste : la flemme olympique Prémesques Prémesques, mercredi 27 mars 2024.

Début : 2024-03-27T16:00:00+01:00 – 2024-03-27T18:00:00+01:00

Avec l’Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes, découvrez la course à la reproduction des êtres-vivants !

Le printemps est arrivé. Pour chaque être vivant, une course folle vient de démarrer car il faut assurer sa reproduction sans trop traîner, au risque d’arriver hors-délai. Le prunellier produit hâtivement ses fleurs alors que chez le noisetier, la floraison appartient déjà au passé. Les premiers oiseaux migrateurs poussent déjà la chansonnette et certains lièvres commencent à

bouquiner. Quelle débauche d’énergie ! Et si nous, nous prenions le contre-pied de la nature en flânant les mains dans les poches, pour être pleinement attentif à ce spectacle de toute beauté ?

Rendez-vous : 16h – Église de Prémesques, rue du Retour à Prémesques

Durée : 2h

Contact : Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes au 03 61 76 21 85

Prémesques Église de Prémesques Prémesques 59840 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0361762185 »}]

