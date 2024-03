Braderie de Lille-Sud de retour le 1er mai ! Rue du Faubourg des Postes Lille, mercredi 1 mai 2024.

Braderie de Lille-Sud de retour le 1er mai ! La Fédération Lilloise du Commerce, de l’Artisanat et des Services vous donne rendez-vous rue du Faubourg des Postes, mercredi 1er, de 8h à 14h. Mercredi 1 mai, 08h00 Rue du Faubourg des Postes Entrée libre

Inscrivez-vous au cours des permanences suivantes, qui ont lieu en salle Polyvalente de la mairie de quartier (83 rue du Faubourg des Postes) :

Mardi 9 avril de 11h à 16h30

Uniquement pour les habitants du périmètre de la braderie : de la rue du Faubourg des Postes, section partant du croisement avec la rue Simons jusqu’à la rue Saint-Simons.

Mercredi 10 avril de 11h à 16h30

Pour tous les habitants de Lille-Sud : intra et extra périmètre braderie. Les riverains du périmètre braderie n’ayant pas pu s’inscrire le 9 avril peuvent le faire ce jour.

Mardi 16 et Mercredi 17 avril de 11h à 16h30

Pour tout le monde : particuliers extérieurs et professionnels, les riverains du quartier n’ayant pu s’inscrire les 9 et 10 avril peuvent venir (sous réserve de places disponibles).

Lors des réservations, il vous sera demandé les documents suivants :

• copie recto/verso de la pièce d’identité de l’exposant

• copie d’un justificatif de domicile de l’exposant de moins de trois mois

• copie recto/verso de la carte grise du véhicule de l’exposant si besoin d’entrer avec sur le périmètre

• règlement de l’emplacement (voir conditions ci-dessous)

Il sera demandé en plus aux professionnels :

• copie de l’extrait de K-Bis de moins de trois mois ou du registre du commerce

• copie de la carte « activité commerciale ambulante » pour les commerçants non sédentaires

• copie du récépissé « Revendeurs d’Objets Mobiliers » pour les brocanteurs professionnels

• copie du récépissé de déclaration en préfecture pour les associations

Autres informations pratiques

Le tarif est de 3€ le mètre linéaire pour un minimum de réservation de 2 mètres linéaires.

Règlement par chèque, espèces ou CB à la salle polyvalente de la mairie de quartier de Lille-Sud au cours des permanences.

Cette somme forfaitaire est indispensable à l’organisation et à la pérennisation de la braderie. Elle est la seule source de revenus de l’association organisatrice sur cet évènement et correspond aux frais liés aux agents de sécurité, au barrièrage du périmètre, aux affiches, tracts etc…

La Fédération Lilloise du Commerce, de l’Artisanat et des Services sera à cette occasion propriétaire du domaine public, par conséquent, la somme forfaitaire demandée n’est en aucun cas liée aux redevances municipales habituelles.

Concernant le stationnement, aucun véhicule ne pourra rester garé dans le périmètre durant les heures d’ouverture de la Braderie.

