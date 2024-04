LA LOUCHE D’OR #24 Maison Folie Wazemmes Lille, mercredi 1 mai 2024.

LA LOUCHE D’OR #24 Plus qu’un festival, une fête, un concours ! Mercredi 1 mai, 15h00 Maison Folie Wazemmes Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-01T15:00:00+02:00 – 2024-05-01T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-01T15:00:00+02:00 – 2024-05-01T22:00:00+02:00

15H-22H – WAZEMMES

La Louche d’Or nous invite à participer activement au croisement de nos sensibilités artistiques, culinaires et culturelles respectives.

En famille, entre ami·es, venez dès 15h déguster les soupes de vos voisin·es et faire la fête aux sons de fanfares, de groupes et d’artistes aux influences et aux sonorités aussi éclectiques qu’entraînantes. Sans oublier notre programmation de spectacles pour petit·es et grand·es.

Froide ou chaude, mixée ou pas, à base de fruits ou de légumes, qu’est-ce qui est soupe et qu’est-ce qui ne l’est pas ? C’est à vous de nous le dire, de nous le montrer et surtout de nous faire goûter alors inscrivez-vous et tentez de gagner la tant convoitée Louche d’Or 2024 !

Dans tous les cas, on vous le dit, vous restez notre ingrédient préféré du festival

N’hésitez plus et venez faire goûter une marmite de votre soupe d’anthologie, de tradition familiale ou culturelle, entre voisin·e·s, entre ami·e·s ou même avec votre association. La Louche d’Or est l’occasion de faire honneur aux secrets et aux créations de vos cuisines.

Le jury, toujours aussi attentif et incorruptible, fera honneur à chacun·e et délibérera dans le plus grand des secrets afin d’élire le palmarès 2024, toujours plus redoutable.

Le·a gagnant·e du festival se verra offrir l’occasion d’aller remettre son titre en jeu dans l’un des Festivals de la Soupe du réseau européen – à Barcelone, Bologne, Bruxelles, Cracovie ou Berlin !

⭕Suis le lien de l’évènement pour te pré-inscrire ou contacte nous : contact@attacafa.com ou 03 20 31 55 31

⭕ Les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu’au jour-J à 13h

⭕ Installation des faiseurs·euses de soupe de 13h à 15h

⭕Ouverture du festival et des marmites à partir de 15h

Pour rejoindre l’incroyable et joyeuse équipe de bénévoles de la Louche d’Or, rien de plus simple ! Cette année encore, nous cherchons des personnes motivées pour venir passer du bon temps à accueillir les artistes, aider les équipes, informer les festivaliers, faire partie de la GreenTeam ou servir des verres derrière l’un des bars du festival.

⭕ Pour rejoindre la Team Bénévoles, suis le lien de l’évènement ou contacte nous : contact@attacafa.com ou 03 20 31 55 31

– Grande Scène –

⭕NALIKA

⭕EDA DIAZ

⭕MOONLIGHT BENJAMIN

⭕LOVANA

– Place d’Oujda –

⭕CANONAZOS

⭕BRUiTAL

⭕KITCHEN GROOVE BAND

– Jardin des Sarrazins et en rue –

⭕FLOROOFOON

⭕QUADRILHA

⭕ZWAZO

⭕OUTRO LUGAR

⭕LES TOQUES

⭕ATELIER DU VENT

⭕BRUiTAL

⭕KITCHEN GROOVE BAND

Le 1er Mai, Wazemmes devient la plus grande salle à manger du monde, alors comme quand tu es invité·e à souper chez tes ami·es, débarrasse la table, trie tes déchets et soulage toi au bon endroit !

À coup sûr iels te réinviteront et les Wazemmois·es te remercieront

Tout ce que vous voulez savoir sur le festival se trouve à cette adresse : www.lalouchedor.com

Évènement organisé par Attacafa, scène universelle nomade

Festival soutenu par Maison Folie Wazemmes, Ville de Lille, Métropole Européenne de Lille, Département du Nord, Région Hauts-de-France, Let’s Motiv Magazine, Radio Campus, Pastel FM, Mes Voisins Producteurs, Norabio, Bio’C’Bon, Biocoop Vert’ige, Benenova, HelpAsso..

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Attacafa