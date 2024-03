MADELEINE (Chanson / pop – F) La Boîte à Musiques Wattrelos, mardi 30 avril 2024.

MADELEINE (Chanson / pop – F) Le Sixième Elément Tour Mardi 30 avril, 20h30 La Boîte à Musiques Tarifs : 10 € / Gratuit pour les enfants – de 12 ans et les étudiants.

Multi-instrumentiste aux cheveux bleus, Madeleine mélange la pop et l’élégance de la chanson française. Avec plus de 60 concerts, seule sur scène, accompagnée de ses quatre instruments (alto/violon, ukulélé, synthé, guitare), elle a notamment assuré depuis 2022 les premières parties de Bénabar, Benjamin Biolay, Emma Peters, Flavia Coelho et Hervé. Elle a été primée au Festival Chorus (La Seine Musicale), à Le Mans Pop Festival, à L’Imaginarium (prix du public) et au Festival en Othe. Son nouvel EP “Le Sixième Élément” (sortie février 2024) révèle sa personnalité spontanée et pétillante. Madeleine, c’est de la douceur avec un franc-parler et des solos d’alto sur une pop qui pulse sur scène.

Informations : Wattrelos Tourisme au 03.20.75.85.86 ou à contact@wattrelos-tourisme.com

