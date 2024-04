Jacques et les haricots magiques Théâtre Le P’tit Jacques Lille, mercredi 1 mai 2024.

Jacques et les haricots magiques Spectacle de marionnettes Mercredi 1 mai, 16h00 Théâtre Le P’tit Jacques Réservations en ligne sur www.lepetitjacques.fr ou sur place le jour de la représentation

C’est au jardin que Jacques a rendez-vous pour un atelier jardinage. Faire pousser des graines, c’est magique… l’histoire est célèbre mais cette fois c’est au P’tit Jacques qu’elle arrive. Une création originale à découvrir sans plus attendre !

LE P’TIT JACQUES

Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/familles.

Héros du lieu : Jacques de Lille.

Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre.

Théâtre Le P'tit Jacques 1 Avenue Léon Jouhaux Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 0320420995 http://www.lepetitjacques.fr https://www.facebook.com/marionnettesleptitjacques

Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre Ouverture des portes 20mn avant le spectacle L’entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », située dans le prolongement de la rue Léon Jouhaux. Coordonnées GPS 50.637146,3.048146 M° République Beaux-Arts