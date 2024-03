Garten-Treff : vive la récup ! Mosaïc, le jardin des cultures Houplin-Ancoisne, mercredi 1 mai 2024.

Garten-Treff : vive la récup ! Alliez créativité et débrouillardise pour fabriquer un jeu de passe-trappe en bois ou une marionnette inspirée des personnages des contes de Grimm. Mercredi 1 mai, 14h00 Mosaïc, le jardin des cultures Entrée au jardin payante : 6 € / 4 € / 17 € tribu / 0 € < 4 ans Ateliers compris dans le tarif d'entrée. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-05-01T14:00:00+02:00 – 2024-05-01T19:00:00+02:00 Fin : 2024-05-01T14:00:00+02:00 - 2024-05-01T19:00:00+02:00

Venez créer vos marionnettes issues des contes de Grimm dans cet atelier ludique autour de l’importance de la récupération, du recyclage et du réemploi. À partir de mousse, de tissus, de laine, de bois, de boutons (et de tant d’autres matières de récup’), pensez, fabriquez, bricolez et amusez-vous !

14 h – 18 h

en continu

Marionnettes

La Compagnie des Invisibles

Atelier

à partir de 3 ans

Découvrez le travail du bois et de la récupération de matériaux en réalisant un jeu de passe-trappe. La fabrication de ce jeu permettra d’aborder plusieurs techniques: le ponçage, le perçage, l’assemblage et la peinture sur bois.

15 h – 18 h

en continu

Jeu de passe-trappe

Rebelote

Atelier

à partir de 7 ans

Ouverture de Mosaïc : 10 h – 19 h. Dernier accès à 18 h

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}]

Gaétan Dalle – MEL