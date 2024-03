Balade naturaliste : retrouve ma trace SAINGHIN-EN-MELANTOIS Sainghin-en-Mélantois, mardi 30 avril 2024.

Balade naturaliste : retrouve ma trace Avec les animateurs de la MEL, découvrez la faune de Sainghin-en-Mélantois Mardi 30 avril, 14h00 SAINGHIN-EN-MELANTOIS Gratuit

Une de mes plumes est tombée au pied de ce grand peuplier. Il est vieux et malade et il est mon refuge. Au loin, j’entends les cris de mes semblables, qui suis-je ? Ici et là, d’autres traces et indices de mes amis du Bois de la Noyelle. Partons à leur recherche.

Rendez-vous : 14h – Parking du complexe sportif, rue du Stade à Sainghin-en-Mélantois

Durée : 2h

Contact : MEL au 03 20 63 11 26

SAINGHIN-EN-MELANTOIS rue du stade 59262 SAINGHIN EN MELANTOIS Sainghin-en-Mélantois 59262 Nord Hauts-de-France

MEL